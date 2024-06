El último 14 de junio, el periodista deportivo Erick Osores emocionó a sus seguidores luego de volver a la televisión tras una larga ausencia. Aunque se desconoce cuál fue la enfermedad que provocó su alejamiento de las pantallas, lo que sí se sabe es que el comentarista se encuentra recuperándose con éxito.

Luego de su reaparición en la pantalla chica, el conductor de América Televisión se sumó a la larga lista de personajes públicos en ser homenajeados por el Día del Padre.

Este domingo, el hijo mayor de Erick Osores recurrió a sus redes sociales para compartir emotivas fotografías junto a su papá y aprovechó para dedicarle algunas palabras por su día.

“Viejo, puede que no hayas estado ahí todos los Días del Padre o en mis cumpleaños, pero igual te agradezco por todo el amor y cariño que me has dado. Te amo, Papá. Con Cariño, tu hijo favorito. (No vuelvas a botarme de la casa)”, escribió el músico.









¿Qué enfermedad tiene Erick Osores?

El popular Erick Osores estuvo alejado de la televisión por varios meses y se ha especulado con su enfermedad, aunque en realidad solo se sabe que ha sido bastante fuerte. Así lo comentó Magaly Medina.

“Lo único que se supo es que había sido diagnosticado con una enfermedad bastante agresiva. Ha estado en tratamiento médico, de acuerdo a lo que él mismo le confirmó a su amigo Gonzalo Núñez”, reveló Medina.

El mismo periodista deportivo se animó a dar algunas luces de lo que le aqueja, sin revelarlo.

“Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al cien por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, dijo al diario Expreso.

“Estuve con náuseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío”, refirió por su bajo peso.





