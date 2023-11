Ricardo Morán se lució como jurado en los premios Emmy Internacional 2023

Ricardo Morán fue llamado para integrar el jurado final encargado de evaluar a los nominados en la categoría “Non Script Performance” de los International Emmy Awards. En la edición de este año, se contó con 14 categorías y cerca de 15 nominaciones para América Latina.

Los International Emmy Awards, que destacan lo más destacado de la televisión a nivel mundial, son organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, a la cual el productor nacional Ricardo Morán pertenece oficialmente.

Durante varios días, Morán participó en diversas actividades organizadas por la academia. En la gala central, compartió momentos con destacadas personalidades como Tony Danza, Deepak Chopra, Oliver Masucci, Paul Schaeffer, Guillermo Francella, entre otros.

“Es un motivo de orgullo para mí, es una enorme responsabilidad y tremendo privilegio que me ha dado la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la televisión. Estar acá en el rol de jurado es un halago y confío en que se repita y por qué no también ver nominadas producciones peruanas en un futuro no muy lejano”, declaró hacia los medios.

Ricardo volverá en estos días a nuestro país para reincorporarse a sus múltiples actividades televisivas y sus próximos proyectos teatrales.

