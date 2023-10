La Selección Peruana se enfrenta hoy a su similar de Argentina en una nueva fecha de las Eliminatorias y, como es costumbre, varias personalidades dan sus pronósticos del partido casi siempre con una visión optimista, pero esto no ocurrió con Mariella Zanetti.

Pesimista, la actriz cómica aseguró que la selección del astro Lionel Messi pasará por encima a los peruanos.

“No quiero ser realista, pero la gente necesita positivismo. Bueno, realmente yo creo que nos van a meter una goleada, pero vamos a ser positivos de que Perú va a ganar”, dijo Zanetti en ‘América Hoy’.

Además, justificó su pronóstico: “Yo no soy hipócrita, a mí me encantaría decir que Perú le va a ganar. Hay que ser realista para no llorar después”.

En tanto, los conductores de ‘América’ Hoy tuvieron una posición distinta. Ethel Pozo y Christian Domínguez coincidieron en decir que Perú le ganará a Argentina por 1 - 0. Edson Dávila, en cambio, solo se animó a pronosticar una buena actuación peruana y finalmente Janer Barboza consideró que lo más probable es que ambas selecciones empaten.

“La selección peruana se inspira en la motivación de su hinchada, pero es importante no dejarnos afectar por la presencia de Messi. Debemos seguir adelante, dar lo mejor de nosotros en el campo y buscar un buen resultado. Si bien soy realista y creo que hoy empataremos 0-0, espero que Argentina no nos golee. A pesar de haber perdido contra el peor equipo chileno, confío en que podemos vencer a Messi y su equipo”, dijo al popular ‘Rulitos’.

Mariella Zanetti ofrece resultado del Perú vs Argentina