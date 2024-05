¿Merece la pena perder una amistad por un amor? Bryan Torres reapareció en el canal de YouTube ‘Backstage Perú' para aclarar el fin de su amistad con Jefferson Farfán y su polémico romance con Samahara Lobatón.

Como se recuerda, a final de agosto, el romance entre Samahara Lobatón y Bryan Torres se oficializó cuando la influencer publicó una tierna historia como dedicatoria. Ante ello, el exfutbolista negó haber hecho de cupido. Recordemos que ambos se conocieron gracias a Yahaira Plasencia, ya que Bryan estuvo con su hermana, Silvana Plasencia. A partir de ahí, la relación se había consolidado, incluso algunas canciones de Bryan se incluyeron en la película ‘El 10 de la calle’, protagonizada por el delantero.

“Hola, Edson, ¿cómo estás? Quiero dejar en claro que yo no tengo nada que ver en esa relación y Bryan no trabaja para mí. Ellos son adultos y toman sus propias decisiones. el trabaja en la orquesta de mi primo Christian, por favor no me metan a mí en ese rollo”, escribió Jefferson a Edson Dávila ‘Giselo’, quien el mensaje en su programa ‘América Hoy’.

Ante ello, el salsero por fin rompió su silencio y reveló el motivo del fin de su amistad con Farfán. Torres se mostró agradecido con el exfutbolista por la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente a su lado mientras vivía en su casa. Sin embargo, ahora no mantienen contacto debido a sus escándalos.

“No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se van a dar. La amistad nunca ha muerto… Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación, hubo ahí un quiebre. (¿A raíz de que se oficializa la relación hay un quiebre con Jefferson?) Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabaja con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar”, dijo.





Samahara Lobatón siempre se contacta con Bryan Torres

Bryan aseguró que mantiene contacto con Samahara por su segundo bebé. “Hace tres días fueron a hacerle una ecografía (a Samahara) para ver cómo está. Gracias a Dios todo estaba perfecto, descartaron muchas cosas, sobre posibles enfermedades. Samahara me contó y me decía ‘se movía a más no poder, yo no podía ir porque estaba full trabajo”, mencionó.

“Ella (Samahara) me mantuvo al tanto, querían ver la parte de aquí (para ver el sexo) y se encogía, una hora y nada. Tiene tres meses con dos semanas. Ya se puede ver (el sexo), pero no quiere (el bebeé), quiere sorprender creo, pero gracias a Dios está bien”, agregó.





Bryan Torres revela si le gustaría tener un niño o niña

El examigo de Jefferson Farfán fue consultado sobre su preferencia respecto al sexo de su futuro bebé, y aseguró tener razones para querer que sea una niña, pero también preferiría un varón por una razón muy importante para él.

“Me gustaría tener dos reinas, porque mi hija me dijo ‘papá, yo quiero que sea mujer porque quiero peinarla’. Me mató y dije ‘pucha, va a tener quien la acompañe’. Pero, personalmente, yo quisiera que mi hijo, para que se vista como yo, es mi mayor deseo y, sobre todo, lo más importante que nazca sano”, expresó.

