Paolo Hurtado y Jossmery Toledo vuelven a acaparar las portadas de los medios de espectáculos a casi siete meses de haber protagonizar uno de los escándalos de infidelidad más sonados del 2023.

En medio de sus enfrentamientos en televisión nacional, el jugador del Cienciano sacó a la luz las conversaciones que mantuvo con la expolicía, donde la acusa de chantajearlo para no salir a contar detalles de su romance clandestino.

“Bueno, si quieres ir a Magaly a hablar todo, bueno, ya pues, qué voy hacer ya”, empieza reclamando el ‘Caballito’ Hurtado en los explosivos audios.

En otro momento, Jossmery le asegura al deportista que el único motivo por el que no ha salido a hablar de su romance es por respeto a él, provocando que Hurtado la refute y le recuerde que le exigió dinero a cambio de su silencio.

“¿Por respeto? Ah, ok, pero escúchame, acá no voy a chantaje porque me has llamado para decirme que no vas a salir en Magaly si yo te doy la plata. (…) Sí, la plata, porque quieres que yo te dé la plata para que yo te pague tus estudios, afuera del país”, responde Paolo Hurtado bastante ofuscado.









Magaly califica conversación como ‘delincuencial’

Al escuchar los audios donde Jossmery Toledo y Paolo Hurtado negocian la entrevista de la modelo, Magaly Medina no dudó en arremeter contra ambos personajes.

“Esto para mí es delincuencial, qué clase de personas, qué nos indica este tipo de gente, tanto él como ella, si él se deja chantajear es que ella tiene material para chantajearlo”, criticó la ‘Urraca’.





