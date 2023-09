No le tiene fe. El jugador peruano, Paolo Guerrero, brindó por primera vez detalles de su relación con Ana Paula Consorte, madre de su último hijo. Según el futbolista, la confianza no sería uno de los pilares de su relación con la brasileña.

Para ‘El Depredador’, su pareja no confiaría totalmente en él y en parte la entiende: “¿Va confiar? ¿con cuatro canales (hijos de diferentes relaciones)? jajaja”, declaró para el espacio de ‘Trome’.

‘El Capitán’ dice ser un “ángel”, así lo reveló en una reciente entrevista en ‘La Fe de Cuto’. El peruano asegura que siempre ha sido tranquilo cuando está en pareja, esto incluiría su relación con Alondra García Miró.

“Yo soy un ángel, yo siempre he mantenido mi tranquilidad en esos aspectos. Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie es lo principal. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan, comienzas otros y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie, listo, qué vas hacer”, expresa Guerrero.

Durante la conversación, resaltó los rasgos de su bebé y espera que pueda ser futbolista como él. “Mi gordo, tiene ojos verdes, está grande... es mi última chance para que me siga los pasos”, comentó.

Paolo Guerrero llegó a nuestro país para el enfrentamiento entre Perú vs. Paraguay, encuentro que se llevó a cabo ayer a las 5:30 p.m.