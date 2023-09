Ricardo Mendoza se pronunció tras los rumores de una relación entre él y la cantante Mayra Goñi. El comediante habló sobre su romance con la también actriz durante una conversación con Cathy Sáenz, en el canal de Youtube ‘No somos TV’.

El humorista rompió su silencio y confirmó que tiene algo más que una amistad con la modelo tras ser vistos besándose en un bar de Miraflores:

“Vamos hablar de Mayra... ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe, yo salgo con Mayra, ya está, claro que salgo con Mayra, ¿qué pasa con eso? No entiendo”, expresó Mendoza.

Ante esta declaración, la productora le reclamó diciendo que estaba celosa y que ahora iba a dejar de lado su amistad con ella.

“Cathy, ‘qué pasa?, tampoco te pongas así por favor, igual vamos a seguir saliendo tú y yo, tranquila, no me has perdido”, le respondió el presentador de ‘Hablando Huevadas’.

Hasta el momento, la actriz recordada por su papel en ‘Yuru: princesa de la Selva’ no ha confirmado ni desmentido que mantiene una relación sentimental con el comediante.

