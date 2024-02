Pamela López rompió su silencio y tuvo una larga conversación sin cámaras ni micrófonos con Magaly Medina, y contó todos los pormenores de su separación con Christian Cueva, y qué tiene que ver Pamela Franco en la ruptura.

Magaly Medina contó que Pamela le contó que el último 31 de enero aprovechó que el futbolista había llegado ebrio a su casa y agarró su celular y revisó toda la información que tenía dentro y se llevó más de una sorpresa, entre ellos una conversación con Pamela Franco.

Según la ‘Urraca’, López le contó que aún tiene en sus manos el teléfono del popular ‘Aladino’ y que precisamente desde ahí llamó a Pamela Franco para reclamarle por las supuestas salidas que habría tenido con su esposo y por qué el pelotero le hizo varias transferencias bancarias.

Bastante alterada, Pamela López discute con la ex de Christian Domínguez y le pide explicaciones de cómo lo conocía a su esposo, pero la cumbiambera solo atina a negarlo todo en el video transmitido por el programa de espectáculos.

“No tengo nada que ver, no sé la verdad por qué tengo tantas las llamadas. Yo no tengo nada absolutamente con él. Te lo juro. Yo lo conozco a tu esposo como todo el mundo lo conoce. No tengo nada que temer y lo que mejor puedes hacer es hablar con tu esposo”, se le oye decir a Pamela Franco.

Al no obtener una respuesta, López le reclama por las transferencias que el exseleccionado peruano le envía a su número de cuenta, algo que Pamela Franco tampoco pudo explicar.

“Él es un hombre casado, entonces respeta. ¿de dónde lo conoces?. (…) tranquila te di la oportunidad listo, maldita perr*”, concluye la esposa del ‘Aladino’.









