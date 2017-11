Solo debes concentrarte en recordar todas sus canciones para corearlas a viva voz. Bruno Mars llegará a Lima a fin de mes. Su presentación se realizará el jueves 30 de noviembre.

Será la primera visita del cantante estadounidense, quien llegará con la gira "24K Magic in The Air", y se espera que ofrezca un concierto de más de una hora.

Mars es destacado por ser un artista muy apegado a su público, y se espera que entretenga a sus seguidores con canciones como "Versace on the Floor", "Just The Way You Are" y "The Lazy Song".