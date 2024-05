Tilsa Lozano reapareció en televisión y volvió a generar controversia, pero esta vez tras exponer a Brunella Horna y protagonizar un tenso momento con la esposa de Richard Acuña , a quien le recordó su enemistad con Milett Figueroa .

Todo ocurrió cuando la presentadora le preguntó qué opinaba de su ‘amiga’ Milett Figueroa, esto debido a que las modelos tuvieron un conflicto hace tiempo.

Ante ello, Tilsa Lozano no se quedó callada y dejó entrever un supuesto ‘affaire’ entre Milett Figueroa con un integrante de la familia Acuña.

“Igual que tú, no te hagas la loca (Brunella: Qué? Yo no tengo nada contra de Milett), pero tampoco son amigas. Yo me acuerdo hace unos años, una cosa que me contó el Zorro (Zupe), unos mensajitos que tú le diste. ¿Tu esposo es Acuña no? Ya pues...”, expresó Tili.





Brunella Horna descarta enemistad con Milett Figueroa

“No somos amigas, pero siempre la defiendo”, fueron las palabras de Brunella al asegurar que nunca tuvo un problema con Milett Figueroa y le aclaró a Tilsa Lozano que se está equivocando. “Mi esposo es Richard Acuña y me puedo hacer responsable de lo que haga, pero por lo que hagan otras personas, no”, sentenció Horna.

Como se recuerda, hace unos años, la pareja de Marcelo Tinelli fue vinculada sentimentalmente con César Acuña Jr., hermano Richard. Sin embargo, la misma modelo remarcó que solo eran amigos.





Millet Figueroa aclara rumores de romance con César Acuña Jr.

Millet Figueroa rompió su silencio y abordó los rumores de romance con César Acuña Jr., con quien se le vinculó durante el año 2021.

“Conozco muchísima gente... Respecto a Acuña, lo conozco, claro que sí, pero no hay absolutamente nada, nunca hubo absolutamente nada. Lo conozco, es un caballero, pero no ha pasado nada”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Milett hizo hincapié en su estado civil de ese momento afirmando que está soltera y que tiene todo el derecho de tener distintas amistades. “Que la gente saque sus propias conclusiones. Soy una persona soltera, puedo conocer a muchísima gente, eso no quiere decir que esté con esa persona”.

Por último, dijo que cortó su relación amical con César Acuña Jr. debido a los constantes rumores de una relación sentimental, pues no era justo que la vincularan con una persona casada.

“Lo consideraba mi amigo. No tengo ningún tipo de comunicación con él, pero prefiero no hablar de otras personas (...) Siempre tienen que vincularme con alguien con el que se pueda crear morbo, si no no hay chiste. No es justo que me relacionen con cada persona que esté casada”.

