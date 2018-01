Nicola habló sobre la transformación de Angie Arizaga a lo largo de los realitys

La mayoría de 'chicas reality' han pasado por transformaciones desde que se mostraron, por primera vez, en la pantalla chica. Desde brackets a cirugías, nunca han escatimado nada para embellecerse como es el caso de Angie Arizaga , conocida como la 'Nerita'.

En el programa 'Estás en todas' presentaron un mural con las fotos de Angie Arizaga y le preguntaron su opinión del antes y después. Ella sin dudarlo cogió la primera fotografía, la arrugó y lanzó lejos.

"Nadie debe ver esa foto ya lo he visto mucho, ya", dijo Angie Arizaga entre risas. Incluso, Nicola Porcella también se sintió avergonzado. "Esa foto no, me hace pasar vergüenza también", agregó.

Nicola siguió viendo las fotos y agregó que se enamoró de Angie por su carisma, pero que ahora que han pasado los años tanto ella como Sheyla Rojas deben agradecerle "bastante a la televisión" por sus cambios.

"Hay millones de fotos con mejores looks de Angie, pero Angie para mí es la más guapa de 'Esto es guerra' y de los realitys de ahora. Angie es regia", agregó Nicola Porcella.