Sin lugar a dudas nuestro país se ha convertido en un verdadero epicentro de estrellas durante los últimos años y este 2024 no será la excepción. Por ello Masterlive, en un gran esfuerzo sin precedentes anuncia la llegada de la súper estrella irlandés Niall Horan, como parte de su The Show Live on tour.





El show se llevará a cabo el próximo 06 de octubre en la tribuna norte del Estadio Nacional y las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles 06 de marzo con un súper descuento con tarjetas Interbank.









Niall Horan no necesita mayor presentación. Su potente voz, aquella que hace delirar a grandes y chicos no está en discusión y es considerado una verdadera estrella de estos tiempos. Para muchos una moda, para los expertos en buena música y en tendencias, una gran realidad que ha logrado catapultar su carrera, desde que One Direction decidió tomar una pausa.

The Show Live on tour, es una gira que llevará al artista por varias zonas de Estados Unidos, Europa, México y otros países. Nuestra tierra es una parada imperdible para el artista que ha manifestado su gusto y admiración por nuestro arte y cultura.

En el 2017, Niall Horan decide continuar con sus sueños. Así impulsó su carrera con Flicker, producción que alcanzó el número 1 en el Billboard en Estados Unidos. De aquel disco exitoso, se desprendió temas como ‘This Town’, ‘Slow Hands’, ‘Too much to Ask’, que fueron tendencia en varios países, quienes se rindieron a su talento, carisma y esa espontaneidad que lo ha convertido en uno de los artistas más solicitados alrededor del planeta.

Reino Unido es un capítulo aparte en la historia de Niall. Su segundo álbum Heartbreak Weather, llegó al primer lugar en su natal país de nacimiento Irlanda. Tras este suceso su tema ‘Nice to meet Ya’, logró posicionarse como el favorito en otros lugares. Es tímido, muy nervioso, pero irradia en su sonrisa esa sencillez que las fanáticas han apreciado y gritado de principio a fin su amor por esta nueva estrella de la música.

Es la primera vez que Niall Horan llega a nuestro país en esta nueva faceta como solista y desde ya la noticia ha remecido las redes sociales. El sueño de muchos fans se hace posible gracias a un gran esfuerzo de MasterLive la casa de los grandes conciertos.









