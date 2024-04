Natalie Vértiz sorprendió a más de uno al revelar que perdió el anillo que Yaco Eskenazi le puso frente al altar en la denominada boda del año, ceremonia que se llevó a cabo el pasado de julio del 2015 y que fue transmitida en televisión nacional.

La modelo contó el infortunado suceso durante la última emisión de ‘Estás en Todas’. Aunque confirmó que perdió su sortija con un alto significado, prefirió no entrar en detalles frente a cámaras.

Lo que Natalie Vértiz si se animó a contar fue cómo reaccionó Yaco Eskenazi cuando se enteró que había perdido su anillo de boda.

“Yaquito me mandó a hacer uno nuevo, pero no lo perdí. Yo sentí que me robaron”, sentenció entre risas nerviosas la conductora de América Televisión.

Cabe señalar que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi llevan casi nueve años de casados, y fruto de su matrimonio tienen dos hijos. Leo de 3 años de edad y Liam de 10.





