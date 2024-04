La muerte de la cantante ‘Muñequita Milly’ luego de someterse a una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fong continúa causando conmoción en nuestro país, y la madre de la artista folklórica brindó fuertes revelaciones momentos previos al entierro de su hija en Puno.

Según explicó Doña María Sucapuca, la cantante no le dijo que iba a someterse a una cirugía para tener una esbelta figura, pero cuando su salud empeoró, ella le confesó que no sabía que este procedimiento iba a ser tan doloroso, por lo que se mostraba arrepentida de su decisión.

“Ella me dijo: ‘No, mamita, yo no lo sabía’, porque yo lloraba y ella también y me decía: ‘Mami, perdóname, yo no sabía cómo era’”, contó la madre de la Muñequita Milly en una entrevista con Trome.

Doña María también pidió a los medios que sigan apoyando a su familia para que este caso no quede impune. Asimismo, considera que existió una mala praxis porque el doctor Fong no hizo nada cuando la cantante se quejaba de dolores intensos.

“(¿Ustedes lo llamaron?) Sí, no respondía. Lo que pedimos es que se vaya a la cárcel, ese doctor es un asesino, mi hija estaba quejándose de mucho dolor”, arremetió la madre de la artista.









