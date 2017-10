Milett Figueroa: 'Pato' Quiñones revisó cámaras de seguridad por Diego Geminez [VIDEO]

Lo contó todo. Cansado de las especulaciones sobre una supuesta infidelidad, el 'Pato' Quiñones reveló lo que sucedió en torno al reloj del futbolista Diego Geminez que se quedó en casa de su ex pareja, Milett Figueroa.

Luego que la prensa de espectáculos se enterara que Diego Geminez olvidó su reloj en casa de Milett Figueroa, se dijo que el futbolista habría sido la causa de la ruptura entre los bailarines, sin embargo nada era como se pensaba.

"Cuando yo me entero de esto hace dos semanas, yo le pregunto a Milett qué paso y ella me cuenta que hubo una reunión en su casa y que había ido Miguel Ángel, el mánager de este man, su amiga Gaby, que no se quién es tampoco, y Camila que llevó a Diego (el futbolista)", reveló en diálogo con 'Amor, amor, amor'.

'Pato' Quiñones cuenta todo la verdad sobre el futbolista vinculado con Milett Figueroa. (Latina)

Fue ahí cuando Diego olvidó su reloj y para acallar los rumores se comunicó con el 'Pato' Quiñones para aclarar la situación. Le negó que haya pasado algo entre él y Milett, versión que comprobó el bailarín cuando revisó la cámara de seguridad del departamento.

"Yo fui a ver las cámaras del departamento y efectivamente llegaron 5 personas y se fueron 5 personas. Así que lo que habla todo el mundo, yo lo tengo ya saldado hace dos semanas. Yo no tengo ningún problema con ella", agregó el 'Pato' Quiñones.