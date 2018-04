Milett Figueroa: "Mi etapa en los reality shows ya culminó hace mucho tiempo"

¿Cómo ha sido este regreso con tu personaje de ‘Ninfa’ a la teleserie De vuelta al barrio?

Mi personaje está un poco más desenfadado que el año pasado. Gracias al público, ha gustado un montón; es decir, se pegó bastante con el personaje. Siempre me escriben en las redes sociales y en Instagram para decirme que ‘Ninfa’ les da mucha risa, más que todo por la relación con ‘Coco’ (Lucho Cáceres). Mi personaje tiene una historia bien bonita y ha crecido un montón. Yo pensé que iba a ser más corto.

¿Qué opinas de la competencia que la serie tiene con Torbellino, 20 años después?

Pienso que siempre hay competencia entre los canales de televisión. Pero siento que es un formato distinto el que tenemos... ¿Proyectos? Yo sigo entrenando un montón en el canto, la actuación, el baile, y ahora con De vuelta al barrio, que me demanda mucho tiempo al día. Me gusta mi trabajo y no es por demostrarle nada a nadie. El trabajo habla por sí solo, así que estoy feliz con lo que está pasando.

¿Te animarías a hacer un casting en el extranjero? ¿Te despediste de los reality shows?

Estoy a full con la serie que va hasta fin de año y lo que venga más adelante se verá y lo evaluaré. Por ahora estoy súper concentrada en el presente. Nadie sabe lo que se venga más adelante... Yo siento que esa etapa (los reality shows) ya culminó hace mucho tiempo. Hace tres años que estoy actuando, así que estoy feliz de seguir creciendo y aprendiendo. Hay distintas producciones que están apostando por mi carrera.