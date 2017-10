En entrevista con 'Amor, amor, amor', el futbolista Diego Geminez ofreció detalles del encuentro que mantuvo con Milett Figueroa durante una reunión con otros amigos en su casa.

Diego Geminez reveló que ya había conocido a Milett Figueroa en una discoteca y le pareció muy guapa. "Ella estaba en un grupo con amigos y un amigo me la presentó en una discoteca en Barranco", contó.

El deportista agregó que se olvidó el reloj en el mueble de Milett debido a que una amiga suya le pidió que se lo mostrara. "Su amiga de Milett me dice: 'Qué lindo tu reloj. ¿lo puedo ver?'. Me saqué y se lo di. Me olvidé el reloj. Yo llegué solo y me fui solo", narró.

Para descartar cualquier rumor de un supuesto affaire, Diego Geminez dijo no quiere sacar provecho de la situación porque no es un figureti. "No tuve nada con Milett".

La ex pareja de 'Milechi', Patricio Quiñones, fue 'ampayado' hace unos días besándose con una joven.