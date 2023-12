Milena Zárate se refirió a la advertencia que le hizo Jonathan Maicelo, quien dijo que podría enviarle una carta notarial luego de que la colombiana asegurara que el boxeador la dejó en Nueva York por negarse a mantener relaciones con él.

“Es un patán. Si va a preparar una carta pues mejor que prepare como veinte porque le tengo un montón de ‘perlitas’. He sido buena gente, así que a mí no me moleste. A la persona que menos le convendría que se destape una olla a presión es a él, así que me deje quieta” , dijo al diario Trome.

Además, la colombiana dijo que el boxeador buscaría amedrentarla con la supuesta carta notarial y le aconsejó que se enfoque en su vida.

“Desde cuándo una no puede contar los pasajes de su vida? Entonces, va a tener que llenarme de cartas notariales. A mí no me tiembla la mano, así que mejor se quede callado porque no le va a convenir” , finalizó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.