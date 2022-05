Melissa Paredes: “No necesito que ningún hombre me engría”

¡Habló de todo! La exconductora de espectaculos, Melissa Paredes se muestra cada vez más dispuesta a hablar de los episodios de escándalo que envolvieron su vida tras hacerse público un video en el que se la vio besando a su compañero de baile de ese entonces, Anthony Aranda, mientras todavía se encontraba casada con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

Paredes concedió una entrevista para el Diario Trome donde dio detalles de su divorcio y donde evitó tocar temas en torno a su relación con el bailarín quien actualmente participa en el programa ‘Esto Es Guerra’. Durante la conversación con el medio, Paredes asegura que su público todavía la respalda, y entiende que no es ‘monedita de oro’ para gustarle a todo el mundo.

Sobre las comparaciones entre el estilo de vida de cuando estuvo casada con el futbolista y el actual con Aranda, asegura que no ha cambiado mucho, y que antes viajaba con la misma frecuencia que ahora. También responde a lo dicho por su exesposo sobre su estado económico: “¿Yo a quién le pedí plata prestada? Cuando hablan de mi vida económica me da risa, el día que me falte, pues tengo familia (...) Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío sola... nunca lo he necesitado. Siempre he ido a medias, estoy acostumbrada a eso”, indicó para Trome.

Deja en claro que su expareja no la mantiene pues no conviven y cada uno tiene autonomía en sus gastos: “Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar a Wong, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, expresó.

Revela que conoce historias similares a la suya y a todo lo que vivió pero que prefieren hacer leña del árbol caído: “Sé que muchos y muchas han vivido historias como la mía, pero se hacen las modositas y al hombre lo aplauden, es que vivimos en Lima donde a la gente le gusta mirar la paja en el ojo ajeno”.

Al ser consultada sobre si hubo o no infidelidad prefiere no contestar y responde: “Hoy tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud”.

Aclaro que esto lo dice para evitar que se digan cosas que no son: “Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina) y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo”.

