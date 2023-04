Lo compara con la ‘Foquita’. La exconductora de televisión, Melissa Paredes, volvió a defender el anillo de compromiso que le regaló el ‘Gato’ Activador. Para hacerlo minimizó las comodidades que le proporcionaba el Rodrigo ‘Gato’ Cuba durante su matrimonio.

Esto sucedió durante la avant premiere de la película ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’, cinta en la que no participa, por lo que fue como invitada. Al ser cuestionada por la calidad de su aro, ella aseguró que tiene certificado GIA.

“¿Por qué barato? es un anillo lindo. Tiene certificado GIA, que tampoco importa si no tuviera. Es un corte princesa, es un clásico, no vale millones ni nada pero es hermoso, me encanta”, respondió.

Además, señaló que “nunca he tenido un hombre al lado que haya tenido mucho dinero, que yo sepa no he tenido ningún hombre así. Me voy a buscar un panzón con plata. Es que me ponen a mi como si hubiera vivido con un Jefferson Farfán”.

Con estas palabras intentó minimizar los lujos que el futbolista le daba en su día a día.

