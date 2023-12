Melissa Klug reapareció en sus redes sociales para informarle a sus seguidores sobre su estado de salud actual luego de haber dado a luz a su sexto bebé, fruto de su relación con Jesús Barco. Sin embargo, la modelo ignoró el mensaje de su pareja.

Hasta hace unos días, los fuertes rumores de una separación fueron alimentados por la propia Melissa, quien publicó duras indirectas a través de su perfil de Instagram.

“Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre y 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50-50, hasta que no haya un posparto que sea 50-50 no se puede decir que la paternidad es una cosa de dos. (…) Los cojones, yo he pasado de ser Mario a un segundo después a ser padre, Ana ha tenido un cambio en su cuerpo para toda la vida. Ha podido tener un cambio en sus relaciones sexuales para toda la vida”, se escuchaba en un video que publicó la modelo.

Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ volvió a realizar algunas publicaciones sobre su maternidad, dejando de lado al futbolista de Sport Boys.

La empresaria publicó algunas fotografías para enseñar su estado después de su embarazo. “11 días de puro amor”, escribió en Instagram. Tras ello, Jesús Barco dejó emoticones cariñosos, sin embargo Melissa no respondió nada.