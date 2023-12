Han pasado siete días desde que Melissa Klug dio a luz a su sexta hija, fruto de su relación con Jesús Barco, y aunque todo debería ser felicidad en su familia, la ‘Blanca de Chucuito’ ha causado extrañeza tras publicar un profundo mensaje sobre la cruda realidad de las madres.

La ex de Jefferson Farfán sorprendió a más de uno al publicar un video del actor Mario Marzo en sus historias de Instagram, en el cual se hace hincapié en la gran diferencia entre la labor de una madre y el rol que cumple el padre.

“Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre y 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50-50, hasta que no haya un posparto que sea 50-50 no se puede decir que la paternidad es una cosa de dos. (…) Los cojones, yo he pasado de ser Mario a un segundo después a ser padre, Ana ha tenido un cambio en su cuerpo para toda la vida. Ha podido tener un cambio en sus relaciones sexuales para toda la vida”, se oye en el video replicado por la empresaria chalaca, lo que ha despertado las alarmas que no todo marcharía bien en su relación con el futbolista.













¿Qué dijo la madre de Jesús Barco?





Gloria Bozzeta, madre del futbolista Jesús Barco, utilizó sus redes sociales para mostrar su felicidad por el nacimiento de su nieta, fruto de la relación entre su hijo y la empresaria Melissa Klug.

La madre del jugador de Sport Boys escribió en sus historias de Instagram un extenso mensaje dedicado a la nueva integrante de su familia, la pequeña Cayetana Barco Klug.

“Hijito de mi vida, en estos momentos, mi corazón explota de felicidad. Me resulta increíble al verte y reconocerte a convertido en papá. Parece que fue ayer cuando tú llegaste a nuestras vidas y ahora, tú inicias una nueva etapa, te amo, los amo. Gracias por regalarnos este pedacito de vida que traes para completar nuestra felicidad”, escribió inicialmente.





