Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presentó su nueva orquesta y afirmó que a sus 88 años se siente motivado como un “chibolo” para iniciar una serie de shows. El cómico agradeció a Mauricio Diez Canseco por tener la idea de convocarlo a los escenarios, pero esta vez como sonero.

“Me siento muy contento y agradecido con Mauricio Diez Canseco por volver a los escenarios con una faceta que me encanta. Y que en el Perú no he desarrollado mucho. Quiero recordar que en el año 1981 grabé mi primer tema en Estados Unidos y ahora sigo vigente”, dijo.





(Foto: GRP Producciones)





El destacado sonero, quien estuvo acompañado de su esposa Monserrat Seminario, recordó que lleva más de 60 años dedicado a la música y que ha grabado más de 20 discos, siendo reconocido y querido por las máximas figuras de la salsa a nivel mundial.

Entre sus destacadas participaciones de antaño fue con Celia Cruz, Willie Colón, Cano Estremera, Jhonny Pacheco, entre otros.

Refirió que, por ahora, se encuentra alejado de la comicidad, debido a que el humor a involucionado. “Ahora buscan la risa fácil”.





(Foto: GRP Producciones)





Además, Melcochita es compositor de temas como ‘Madre’ y ‘Pegaso’, que se han convertido en clásicos de la salsa a nivel mundial. “Voy a seguir produciendo música y, sobre todo, modernizar mis temas como Pegaso y otros”, refirió.

En esta nueva etapa, Melcochita ha prometido que pondrá a bailar a todo el público con su sabrosura, donde interpretará todos sus éxitos, clásicos de la salsa y los temas de moda.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y su orquesta, con el apoyo de Mauricio Diez Canseco, recorrerá todos los Rústica a nivel nacional.









