La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, sorprendió a sus seguidores este martes al lanzar su propio podcast, un espacio en el que abordará temas personales y de interés general junto a invitados del mundo del espectáculo. Para el primer episodio, Plasencia contó con la presencia de Christian Domínguez, en una conversación que rápidamente se tornó reveladora.

Durante el diálogo, Yahaira Plasencia admitió que, al igual que Domínguez, ella también había sido infiel en una relación pasada. Sin mencionar nombres explícitos, la salsera insinuó que se refería a su expareja Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación muy pública. Plasencia confesó que esta infidelidad ocurrió cuando tenía 22 años y ya formaba parte de la farándula local, lo que desató una ola de críticas que la afectaron profundamente.

“Yo en algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todo un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, comentó Plasencia con una sinceridad que conmovió a muchos de sus seguidores.

La intérprete aprovechó para reflexionar sobre cómo este doloroso episodio la ayudó a crecer como persona. “Desde entonces, me cuidé, nunca más”, afirmó Plasencia, destacando la importancia de alejarse de situaciones que pueden lastimar a los seres queridos. En un consejo directo a su invitado, le recomendó a Christian Domínguez que permanezca soltero hasta sentirse emocionalmente preparado para una nueva relación.





En 2016, la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia parecía ir viento en popa, hasta que una revelación sacudió el panorama. Jerson Reyes, un futbolista de la segunda división, apareció para afirmar que había mantenido una relación clandestina con la cantante de salsa en 2015, cuando ella ya estaba involucrada sentimentalmente con la ‘Foquita’.

Reyes dio detalles de su supuesta aventura en el programa ‘El Valor de la Verdad’, generando un gran revuelo mediático. “Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio, no fue una noche, fue una todo todo lo que pasó. Yo estaba manejando y ella en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja. Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono. Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él [Jefferson Farfán]. No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger [el chófer de Jefferson]”, relató Reyes, añadiendo detalles que dejaron a la audiencia impactada.

El escándalo no terminó ahí. Poco después de las declaraciones de Reyes, el fenecido programa ‘Amor, Amor, Amor’ publicó nuevas y contundentes conversaciones entre el futbolista y la ‘Reina del Totó’. Estas revelaciones mostraron la confianza que ambos mantenían a espaldas de Farfán, evidenciando una relación más profunda de lo que se pensaba. En las conversaciones, Plasencia expresaba su temor de ser descubierta por los programas de espectáculos, lo que aumentó aún más la controversia.





Jerson Reyes reveló que mantuvo una relación clandestina con Yahaira Plasencia.









