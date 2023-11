Mayra Goñi rompió su silencio y dio detalles sobre su vida en Miami, respondiendo a las críticas y especulaciones que circulaban sobre su supuesta vida de lujos en Estados Unidos.

En una entrevista en el programa “El Reventonazo”, la actriz confesó cómo los comentarios desde Perú la afectaron emocionalmente, llegando hasta el punto de tener pensamientos autodestructivos.

“Afirmaban cosas que no son. En un momento me afectó mucho y pensé en tomar decisiones muy duras. Estaba sola y recibía esos ataques y me venían pensamientos hasta de suicidio y todo muy fuerte” , reveló.

La también cantante aseguró que no fue fácil empezar desde cero en un país extranjero. “Es duro empezar en un país de cero. No conocía a nadie, al comienzo me quedaba con mis amigas. Luego me fui a vivir sola, ahora yo no vivo sola” , agregó.

Finalmente, la actriz dijo que vivir en Miami es costoso, por lo que comparte gastos con otras personas. “Se habla que vivo en un departamento carísimo, es que verdad en Miami todo es caro; pero yo vivo con tres personas más” , puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO