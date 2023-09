En un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram, la actriz Mayra Goñi anunció -evidentemente conmovida- que deja el Perú para continuar su carrera en Estados Unidos.

La exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ explicó que, si bien sería más sencillo y “conformista” quedarse, prefiere irse para continuar realizando sus sueños.

“Llegó el día y me tengo que ir, para seguir luchando por mis sueños. He recibido muchos mensajes de personas que me preguntan por qué me voy (...) Yo sacrifico muchas cosas estando en Miami, sacrifico muchas cosas que amo porque estoy buscando nuevas oportunidad, si fuera conformista me quedaría en Perú haciendo lo que siempre he hecho, pero creo que puedo llegar a más”, dijo.

Asimismo, dijo que muchas veces la gente no ve el esfuerzo que realiza y recibe críticas gratuitas por vivir en el extranjero.

“Muchas veces te critican, te dicen ‘qué haces por allá’, especulan muchas cosas y eso me lastimó y me hizo sentir mal (...) me gustaría trabajar en lo mismo que hago en Perú, pero todo es un proceso y tengo fe en que mis sueños se van a cumplir”, expresó.

Mayra Goñi ha sido noticia en los últimos días por la relación que mantiene con el comediante Ricardo Mendoza y aunque no oficializa que sean pareja, sí se les ha visto en varias salidas.

Además tuvo una participación destacada en ‘El Gran Chef Famosos’, donde conectó con el público del reality pese a que no avanzó hasta las instancias finales del programa.





