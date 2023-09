Recientemente, Britney Spears generó preocupación entre sus fanáticos por un polémico video que subió a sus redes sociales, donde se le ve bailando con aparentes cuchillos en sus manos.

La artista, de 41 años, subió un clip donde se le vio vestida con un top de puntitos y un bikini bailando con un rostro muy penetrante y dichos utensilios de cocina. Y no solo eso, sino que perturbo más a los usuarios porque sus dos perros de raza bichón maltés estaban detrás de ella exponiéndose a ser lastimados.

Tras los comentarios de sus fanáticos, la cantante no tardó en aclarar que los cuchillos eran en realidad de juguete: “hoy empecé a jugar en la cocina con los cuchillos. No se preocupen, no son cuchillos de verdad. ¿Halloween es pronto!”, se lee en la descripción del video.

Al respecto, las redes asociaron el baile de Britney a la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards 2023, en la que la colombiana salió moviendo las caderas con cuchillos.

No obstante, reportes de TMZ señalan que los cuchillos en realidad serían de verdad, pues ella habría escondido varios en toda su casa para protegerse de volver a ser hospitalizada en un centro psiquiátrico.

Y es que, de acuerdo con el mismo medio, cuando la princesa del pop fue liberada de su tutela a finales del 2021, los cuidadores recomendaron que se alejara de estos utensilios de cocina, pues Britney había compartido antes que sentía pasión por este tipo de armas.

En tanto, la familia de la cantante siempre habría tratado de mantener estos utensilios y/o armas fuera del alcance de ella.





