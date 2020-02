Mathías Brivio, conductor del nuevo programa ‘La Máscara’ y nuevo ingreso de Latina reveló que se someterá a una vasectomía.

El exconductor de ‘Esto Es Guerra’ enseñó durante una entrevista a uno de sus hijos a quienes señala como “lo mejor que le ha pasado en la vida”.

Sin embargo, aunque se muestra emocionado al hablar de sus hijos, Brivio contó que piensa ‘cerrar la fábrica’ con una decisión que no tiene vuelta atrás.

“La fábrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, confesó durante una entrevista con ‘Reporte Semanal’.

El conductor admite sentir miedo por el procedimiento quirúrgico pues este podría afectar la zona en la que se realiza la operación.

“Sí (me haría la vasectomía), para no pasar susto. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, contó Mathías Brivio.

Mathías Brivio se someterá a la vasectomía