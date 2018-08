Marilyn Manson sorprendió a todos sus seguidores al desmayarse en pleno concierto en Houston, Estados Unidos . Medios internacionales como El Heraldo, indican que se debería a una fuerte ola de calor.



El cantante de heavy metal se encontraba en dicha ciudad por su gira internacional 'Twins of Evil: The Second Coming'. Mientras cantaba su nueva canción 'Sweet Dreams', empezó a perder el conocimiento.



"Mi querido amigo, el señor Manson, se siente mal. Probablemente esté en el autobús sintiéndose como una mierda. Necesito un compañero para la próxima canción, así que cantemos realmente fuerte para que lo haga sentir mejor", dijo Zombie, grupo invitado al concierto, a todas las personas en pleno recital.



El también director de cine utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse ante lo sucedido. "Gracias a Houston por ser comprensivo. Terminé bajo cuidado médico, pero di lo mejor de mí y ustedes fueron increíbles", señaló.



Aquí puedes ver cómo Marilyn empieza a perder el control de su cuerpo.