Mariella Zanetti rechazó la denigrante ‘broma’ que hicieron Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, conductores de ‘Complétala’. Sin embargo, la exvedette se refirió al programa ‘Hablando Huevadas’ y cuestionó que se hayan burlado de una menor de edad víctima de agresión sexual, hecho que fue cuestionado hace unos días a través de las redes sociales.

Zanetti contó, en entrevista con el diario La República, que nunca ha visto el programa que se transmite por YouTube, pero que sí tenía conocimiento de los cuestionamientos en contra de los conductores.

“No veo el programa (Hablando huevadas), nunca lo he visto, pero sí he leído comentarios sobre ellos. Tienen un estilo propio, pero han entrado a una línea que era muy delgada, han jugado con el ‘’humor negro’' y a pasar lo que no se debe de decir en televisión, en un medio de comunicación. La línea era tan delgada, y ellos no supieron cómo mantenerse al otro lado y la fregaron”, aseguró.

La exvedette resaltó que los casos de acoso sexual no deben ser tomados a la broma ni utilizados como insumo para hacer bromas sobre ellos.

“Creo que es imperdonable lo que ellos dijeron (la agresión sexual contra una niña), falta de criterio, sensibilidad y empatía, sobre todo porque hablamos de un tema tan delicado y que sucede casi a diario en nuestro país, donde mujeres y niños son violentados”, cuestionó Zanetti.

Además, reprochó que “jugar con un tema así es criminal, mofarse de una niña que es violentada, eso no tiene nada de chistoso, ni de humor; esa es estupidez humana pura, esa es mi opinión respecto a ese comentario”. En esa línea, la exvedette también aseguró que si Mendoza y Gaspar se equivocaron deben “asumir las consecuencias”, dijo para finalizar.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Además, jueza separada del cargo por no hacer bien su trabajo sería la nueva procuradora general. También, #Ahora Ronda de diálogo del jefe de Gabinete, Aníbal Torres, con bancadas del Congreso. Y, Maduro da "todo el apoyo" de Venezuela a Rusia entre tensiones por Ucrania