En una reciente entrevista, la actriz Mariella Zanetti abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida amorosa, revelando que ha sido víctima de infidelidades en múltiples ocasiones. Además, contó que se siente entusiasmada por su nueva faceta en la televisión, pues será concursante del ‘El Gran Chef: Famosos’.

La también modelo confesó que a lo largo de su vida ha enfrentado diversas decepciones amorosas a causa de la infidelidad de sus parejas. A pesar de estas difíciles situaciones, la actriz ha mantenido una actitud positiva al respecto. “Es una decisión, muchas veces me han sido infiel y mira estoy paradita y no me he muerto” , afirmó al diario Extra.





Mariella Zanetti en ‘El Gran Chef: Famosos’





En otro momento de la entrevista, Mariella aseguró sentirse entusiasmada por participar en el reality ‘El Gran Chef Famosos’, donde se enfrentará a otros artistas peruanos en distintas pruebas culinarias.

“Que no me teman, se ha visto en las otras temporadas, que la mejor cocinera se ha ido rapidito, no tiene nada que ver en realidad, acá, el más mínimo error, te puedes ir, yo puedo cocinar en lo salado, pero en un lo dulce, ahí sí la voy a tener bien difícil”, dijo.