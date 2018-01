Marciano Cantero: “Los videos de ahora son casi pornográficos”

El cantante de la banda de rock argentina ' Enanitos Verdes ', Marciano Cantero, contó detalles de la gira Huevos Revueltos, que se iniciará con un concierto en nuestro país al lado de 'Hombres G' el 18 de noviembre en el Jockey Club del Perú.

¿Cómo nació la idea de mezclarse en el escenario con Hombres G en un show?

Se dio de manera natural. Hicimos muchas giras y siempre coqueteábamos con la idea de subirme con ellos o que David Summers (líder de Hombres G) se suba con nosotros. Habrá temas solos y mezcladas las dos bandas.

¿No existe una lucha de egos con David Summers?

Nada, en lo absoluto. Somos grandes amigos y me puse en su lugar como compositor. Me siento identificado con sus letras. Se viene una gran gira y un disco en vivo.

¿Crees que el rock latinoamericano está en crisis por las pocas oportunidades que hay?

Ha cambiado toda la industria musical, ya no hay discos y nosotros tocamos más en vivo. Ahora se puede grabar un disco en una computadora. De diez canciones en la radio me gustan 3 o 4, y no lo digo como un viejo aburrido, sino con la mano en el corazón.

Ahora todo es más facilista porque varios artistas incursionan y fusionan en el género urbano.

Eso es. Los videos musicales de ahora son casi pornográficos. Para que la gente tenga interés de mirarlos, tiene que haber mujeres increíbles. Todo se transformó en algo desagradable.

Lo dices por los videoclips de los reggaetoneros.

Y del hip hop también. Hay muchos videos que no son solo de esos géneros. Es como decir que se agota la fórmula. Creo que, después de todo esto, tal vez habrá un retorno a la buena música... Estamos luchando por hacer buenas canciones y no es que esté despotricando contra la industria musical de hoy, porque a la gente le gusta, pero son distintas etapas.

¿Qué va a pasar con el rock?

Ahora todo cambió. Con Enanitos Verdes tratamos de mantener arriba la bandera de que se puede seguir tocando sin tener que cambiar.