Marc Anthony no solo fue recibido con mucha expectativa y emoción el pasado sábado 13 de agosto en el show que ofreció en la Feria de las Flores, evento que se realizó en Medellín (Colombia), sino también con un botellazo.

El momento quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales y que ha sido compartido en la cuenta de Instagram del programa de TV Azteca “Chisme No Like”, y en él, se que se aprecia lo ocurrido con el artista.

Las imágenes muestran que hacia el final de la interpretación de su popular tema “Flor Pálida”, el cantante soltó una frase que emocionó al público. “A mí lo que me hace falta es un aguardiente de esos”, dijo.

Sus fanáticos no dudaron en responder a su petición con gritos de ovación, y fue uno de los asistentes al evento quien reaccionó a su solicitud lanzándole una botella con la tradicional bebida que le golpeó el lado derecho de su cadera.

Tras el golpe, el exesposo de Jennifer Lopez no tuvo más remedio que seguir cantando; sin embargo, tuvo que hacer señas para que algunas personas, que al parecer querían seguir arrojándoles envases, ya no lo hicieran. “No tiren. Yo me lo compro”, exclamó.

El concierto continuó sin más sorpresas, pero los internautas no dudaron en referirse a la inmediatez con la que los fanáticos trataron de complacerlo, ya que Marc Anthony era una de los artistas más esperados por el público antioqueño.

