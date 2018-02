¿Manuela Camacho sufrió desórdenes alimenticios? Este es su testimonio [FOTOS]

Aunque hoy luce una figura radiante y está en el mejor momento de su carrera, alguna vez Manuela Camacho tuvo complicaciones respecto a su apariencia física.



Así lo reveló a través de su cuenta de Instagram. La conductora de ' La banda del Chino' contó que, en reiteradas ocasiones, cayó en un círculo vicioso de desórdenes alimenticios.

"Recuerdo mirarme al espejo y sentir frustración. A pesar de mis escasos 37 kilos, mi anatomía hacía imposible que mis caderas, que yo consideraba gigantescas, desaparecieran", escribió.

La actriz no desaprovechó la oportunidad para dejar un poderoso mensaje de superación a sus seguidoras, quienes le consultan respecto a su alimentación y cuidado personal.

"Hoy digo: Bendita genética, bendita anatomía, benditas caderas las mías que me hacen sentir mujer y que se mueven de lado a lado cuando la música me sublima. Benditas las estrías que las cubren y me hacen sentir que esta piel ha vivido, que tienen una historia que contar".

"Benditas las dos pequeñas medias lunas que le hacen sombra desde mi torso. Bendito este cuerpo que habito, que amo, respeto y cuido", enfatizó en su post, que ya superó los 9 mil likes.