Parece que Maju Mantilla ha decidido no pronunciarse sobre el reciente ‘ampay’ protagonizado por su esposo Gustavo Salcedo junto a una joven llamada Mariana de la Vega. A través de sus redes sociales compartió un cariñoso mensaje para sus seguidores.

“Buenos días, les envío un fuerte abrazo, buen inicio de semana”, fue el mensaje compartido por la conductora de ‘Arriba Mi Gente’.

Esta publicación llega luego de que el padre de sus hijos confirmara que estaba saliendo de viaje con la presentadora de televisión.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO SALCEDO TRAS EL ‘AMPAY’?

“A las personas que me conocen y saben de mis valores y mis principios, les agradezco sus mensajes. Saben que también que voy a ese gimnasio hace más de 5 años, casi a diario a las 6 am. Ese día fui tarde por estar de vacaciones. Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto, promuevo el deporte y la vida saludable. Pueden ver que la persona que recojo también promueve lo mismo, es una amiga a quien incluso no veía hace varios años, totalmente contrario a lo que deja ver el reportaje. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”, aseguró el deportista en conversación con una reportera de ‘Amor y Fuego’.