Tras los rumores de haber retomado su relación amorosa con Laszlo Kovacs, la actriz Magdyel Ugaz desmintió ser la pareja del también actor y aseguró que solo son buenos amigos. Asimismo, descartó que sea su pretendiente aunque comentó que, en algún momento, si hubo la intención de volver a estar juntos, pero no resultó. Conoce los detalles en la siguiente nota de Perú 21.

¿Es cierto que has retomado tu relación amorosa con el actor Laszlo Kovacs?

-¡Es lo más gracioso que he escuchado!. Todos quieren emparejarme con Laszlo, pero somos solo buenos amigos. Él es una de las personas que más me soporta y conoce y es recíproco.

¿Pero no hubo una declaración de amor de ambas partes en su Twitter?

-Ahora, en redes uno ya no puede publicar nada. Aquel día en que ambos colgamos una foto en la que estamos juntos y felices agradeciendo, por mi parte, al universo haberlo conocido, y por su parte, diciendo que me amaba, fue porque estábamos tan contentos, tan felices, tan emocionados después de una reunión que tuvimos y la que hablamos de todo. Aunque es cierto, decir un 'te amo' sí se presta a una especulación.

Tal vez querías ocultarlo

¡Lo juro! Laszlo y yo no estamos. Él es mi amigo y mi familia pero no es mi pareja aunque todo el mundo cree que estamos. Pobre… lo que tiene que aguantar. Ojalá no llegue el día que tras verlo con otra chica, digan que me 'adornó' (risas). Antes, hace muchos años, sí fuimos pareja por cuatro años. Hubo un intento de retomar la relación cuando estábamos en 'Al fondo hay sitio', pero a veces no se da. ¿Quién sabe? Con Laszlo decimos que tal vez de viejitos nos 'ligue'… (risas) Tampoco queremos quedarnos solos.

¿Cómo toma Laszlo estas especulaciones?

-Siempre estamos en contacto… somos de ir al cine y charlar mucho pero nada más. Él, por su parte, no quiere prestase a especulaciones. Solo somos amigos, no podemos forzar nada. Tal como estamos ahora, estamos bien.

¿Quizás hay un intento de parte de Laszlo para volver a ser pareja?

-No, él no me corteja. Él está en mi vida como mi mejor amigo. Si fuéramos enamorados, no lo negaríamos. Estoy soltera y sin compromiso.