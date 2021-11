En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para disculparse con Laura Spoya luego que el último viernes revelara que la modelo está esperando a su segundo bebé.

“El viernes, en el programa grabado, cometí una infidencia que no debí hacerlo, porque esto era una cosa que Laura Spoya me había comentado en privado, cuando hemos estado juntas acá en Lima, y yo solté que estaba embarazada, se me chispoteó lamentablemente”, comenzó diciendo la conductora.

La figura de ATV reconoció que haber cometido un error al revelar el embarazo de Laura; sin embargo, aseguró que la exMiss Perú no se molestó por la infidencia.

“Laura ya me conoce y felizmente no se ha molestado. Sí, metí las cuatro realmente. Ya no había forma de rectificarlo porque el programa estaba grabado. No fue mi intención, estaba guardando celosamente el secreto”, puntualizó.

Tras ello, Magaly se enlazó con la modelo, quien brindó algunos detalles de cómo está viviendo su segundo embarazo. “Te pasaste Magaly, cualquiera me avisa con anticipación para tomarme una foto o algo. Estaba comiéndome un chocolate y empiezan a felicitarme y yo dije: ‘Magaly’, fuiste la primera persona que se me cruzó por la cabeza”, comentó entre risas Laura Spoya.

“He estado y sigo fatal. He estado muy hater, me cae mal la comida, pero también la gente, no podía convivir con nadie (...)El doctor me dijo que el embarazo que tuve con Emilia fue extraterrestre y que este era un embarazo normal”, acotó.

