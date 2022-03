La periodista Magaly Medina criticó duramente, durante la última edición de su programa, al Club Universitario de Deportes por contratar al futbolista Andy Polo, denunciado por violencia familiar.

Medina se mostró indignada con el comunicado presentado a la prensa por el equipo crema, donde justificó la contratación del deportista por creer que las denuncias en su contra estaban archivadas.

“Señores de universitario no pueden ponerse una venda en los ojos. Ustedes creen que diciendo que ‘rechazan cualquier tipo de violencia’, ¿es suficiente?, no, eso no es suficiente. Todos los días mueren mujeres a manos de personas cercanas a ellas, de personas que dicen amarlas y protegerlas. De verdad es terrible, pero este es un hecho bastante escandaloso que no se va a poder ocultar (el escándalo de violencia doméstica en el que futbolista está involucrado)”, expresó Magaly Medina.

“Lo peor es que Andy Polo no le importa nada, con él no son las acusaciones... Él está protegido por un club en Perú y pone en redes (una canción sobre las críticas). Este cree que las mujeres somos débiles de espíritu, que nos dejamos maltratar, no se puede maltratar a un país ni siquiera a una hinchada. Las hinchadas de la U y Alianza son las más arraigadas, y eso es faltarles el respeto a los hinchas. En redes sociales hay muchísimos hinchas de la U decepcionados de esta institución porque es un hombre que no se ha portado a la altura de las circunstancias”, agregó molesta.

Pero eso no fue todo. Medina señaló que no se puede tener como “miembro destacado” de club deportivo “una persona con un comportamiento tan bajo” con personas indefensa como su exesposa y sus hijos. “Sin embargo, hay gente que lo cobija y que lo protege públicamente, eso me parece muy vergonzoso”.

VIDEO RECOMENDADO

Leyla Chihuán casi empuja a Rosa García en reto de Esto es guerra