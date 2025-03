Magaly Medina ofrece disculpas públicas a Tilsa Lozano tras error en su programa

Un reciente episodio en el programa de Magaly Medina ha generado revuelo. La conductora se vio en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a Tilsa Lozano, luego de que su programa difundiera imágenes de una mujer bailando, identificándola erróneamente como la exmodelo.

El incidente se originó cuando 'Magaly TV, La Firme' emitió un video de una mujer disfrutando de la canción 'Soy soltera'. El equipo de producción del programa aseguró que se trataba de Tilsa Lozano, basándose en la información proporcionada por sus reporteros.

Sin embargo, la propia Tilsa Lozano desmintió la información a través de sus redes sociales, aclarando que no era la persona en las imágenes.

Ante la aclaración de Lozano, Magaly Medina no dudó en reconocer su error y ofrecer disculpas durante su programa. "Nosotros dijimos que era Tilsa Lozano bailando, y de verdad que solamente no se le ve el perfil; pero los 'urracos' me dijeron que era Tilsa. Uno confía en sus reporteros que todos los días están con gente de la farándula", explicó Medina.

La conductora enfatizó la importancia de reconocer los errores, afirmando: "No era ella, así que las disculpas del caso porque cuando uno se equivoca hay que reconocer".

