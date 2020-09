No se queda callada. Tras el triunfo de la selección peruana sobre su par de Uruguay, la conductora Magaly Medina no se guardó su opinión y fue muy enérgica al expresar lo que sentía respecto al partido y los jugadores de la 'bicolor'.

Magaly Medina comenzó su comentario señalando que ella sí había visto a la selección en un Mundial de Fútbol y sus compañeros del noticiero no. Y agregó que "hasta ahora hablan de los cuatro fantásticos. Ellos nunca llegaron a un mundial. Pizarro y todos ellos… ¿cuando coquetearon con un mundial? Nunca".

Pero ahí no quedo todo, Magaly Medina dijo después que los jugadores de la 'bicolor' son "borrachosos todos, amantes del búnker, las bataclanas. Por favor, no me hagan hablar porque les saco todas sus cochinadas a los futbolistas", finalizó.

¿Qué opinas sobre los comentarios de la conductora?