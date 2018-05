¡Guerra declarada! La conductora de la 'La Purita Verdad', Magaly Medina , no estuvo ajena de comentar la ostentosa vida de la modelo peruana Stephanie Valenzuela que vive entre bolsos y zapatillas Gucci, allá en los Emiratos Árabes, Dubái, país conocido como 'La ciudad del oro' por todos sus lujos.

Con Mónica Cabrejos y Janet Barboza de invitadas a su programa evaluaron qué tan cara es el estilo de vida en Dubái y también aprovecharon en especular sobre los fastuoso engreimientos de Stephanie Valenzuela.

Según, el informe del programa, el alquiler de un apartamento modesto cuesta alrededor de 2500 dólares, comer tres veces al día en restaurantes cómodos está 90 dólares, una noche de fiesta unos 300 dólares y el taxi más barato, al menos 40 dólares.

Magaly Medina también viajó a Dubái junto a su notario Alfredo Zambrano y cuando las panelistas pidieron ver las fotos, la conductora aprovechó en aclarar:"Pero a mí me ha costado el sudor de mi frente, ah, por si acaso, no me ha costado el sudor de mi poto" .

Las carcajadas en el set no se hicieron esperar y para poner paños fríos, el 'Huacho' intentó explicar que se refería a los bailes. Magaly agregó después: "Oye, ¡qué fuerte! ¿Ahora qué me van a decir? La vida fácil y los lujos hacen perder el ritmo".