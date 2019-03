Él sería el imitador que habría reemplazado a Luis Miguel tras noche de sexo y descontrol en Argentina

El imitador argentino Andrés Rey confirmó que en ocasiones es contratado por el equipo del cantante mexicano Luis Miguel para reemplazarlo cuando requieren despistar a la prensa y a sus fans en algunos eventos.

Rey estuvo fue invitado al programa argentino 'Infama Recargado' y admitió que requirieron de sus servicios para distraer a los seguidores del mexicano en su reciente visita a Argentina.

"¿Te han contratado desde la llegada de Luis Miguel a Córdoba hasta el día de hoy, que ya terminó sus funciones?", le preguntó Shaw, la conductora. "Claro. No puedo decir cuándo fue porque no hubo un solo medio, y yo no trabajo para el medio. De repente tengo que salir del hotel, subirme a una camioneta e ir a un lugar", dijo el imitador.

Como se recuerda, de acuerdo al periodista argentino Luis Ventura, 'El Sol' estuvo a punto de morir tras noche de sexo, drogas y descontrol durante su estadía en ArgentinA. ¿Habrá intervenido el imitador para cuidar la imagen del intérprete tras aquel incidente?

Luis Miguel llegó a Argentina el 25 de febrero pasado. Realizó un show en el Orfeo cordobés y otros dos en el Campo Argentino de Polo.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE LO REEMPLAZA



Esta no sería la primera vez. Rey habría confesado hace un par de años que en otra de las presentaciones de Luis Miguel en argentina, específicamente en su presentación en San Luis en el 2010, lo reemplazó en dicho concierto.

En una entrevista para Cadena 3, Rey afirmó que el Sol decidió retirarse del concierto por problemas técnicos, y que por eso tuvo que reemplazarlo y acabar el concierto, sin que ninguna fan se diera cuenta. Informa Univisión.

Sin embargo, no entró en detalles de dicha situación debido a que tenía un contrato de confidencialidad que no le permitía hablar del tema con detalles pero incluso invitó a la audiencia a que buscaran los videos y los compararan con el original.

Los voceros del evento en San Luis admitieron no saber nada sobre un posible reemplazo, pero la prensa afirmó que dicha jugada tras escenario sí sucedió.

