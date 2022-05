La integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster, aclaró que fue Patricio Parodi quien la invitó al baby shower de su hermana Majo.

Estas declaraciones las dio luego que causara polémica el encuentro que ella tuvo con Flavia Laos, quien sí es amiga de Majo, pero que explicó que estuvo en el evento por invitación de la futura madre, la que le aseguró que no se cruzaría con la combatiente.

“Yo estaba en la casa (de Patricio Parodi), me terminé de alistar y bajamos. Es más, Pato también me dijo que van a estar primero las amigas de Majo, y yo no soy amiga de ellas. Él me dijo: ‘si quieres puedes estar allí y luego bajo yo’. Le respondí que: ‘obviamente no porque yo estoy contigo y bajo contigo’. Me terminé de alistar y bajamos”, explicó Luciana Fuster a ‘América espectáculos’.

También dejó en claro que no le molesta no haber salido en el video del baby shower de la hermana de Patricio Parodi y contó que está pasando un buen momento junto al capitán de los guerreros.

“Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower)”, aclaró.

“Todo bien, cuando hay una oportunidad estamos juntos (con la familia de Patricio), con Pato no es que estemos todo el día encerrados... En verdad todo está tranquilo, estoy en un momento bastante lindo, bastante tranquilo y creo que los dos estamos felices”, agregó.

Luciana Fuster aclara si le molestó que la hermana de Patricio Parodi no le haya incluido en video de baby shower

