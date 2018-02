Lucía Méndez: “No me comparen con Verónica Castro”

La cantante y actriz mexicana Lucía Méndez expresó su molestia por las comparaciones que le hacen desde hace años con su colega Verónica Castro , y por eso pidió que no la vuelvan a involucrar con ella.

“No, no, no, ella (Verónica Castro) es conductora, yo soy actriz y cantante. Además, tengo tres nominaciones al Grammy, dos americanos y uno latino. Entonces, no me estén comparando. Ya no me voy a dejar que me comparen. Nuestras carreras son muy diferentes”, expresó Lucía en el programa Ventaneando, de la cadena mexicana TV Azteca.

En otro momento, Méndez le deseó lo mejor a Verónica, quien probablemente regrese pronto a los escenarios para cantar. “Yo feliz de la vida que la gente regrese a cantar porque no es tan fácil. Para eso hay que tener una disciplina impresionante, pero yo creo que es muy bonito cantar y le deseo lo mejor”, señaló.

Incluso, la intérprete bromeó con la posibilidad de realizar un dueto con Verónica.

Cabe señalar que Lucía continúa ofreciendo conciertos en México como parte de las celebraciones de sus 45 años de trayectoria y no se descarta que también se presente en nuestro país.