Madre solo hay una. Lucía de la Cruz presentó por primera vez en televisión a su hija Génesis Xiomara García de la Cruz, fruto de su amor con su esposo Percy García Ramos. La cantante de música criolla no pudo contener las lágrimas de emoción.

“Hijita linda, sabes cuanto te quiero... Preciosidad de la vida, sabes cuanto te amo”, empezó diciendo la artista en el programa ‘Cuál es el verdadero’.

La intérprete de ‘Yo Perdí el Corazón’ no imaginó derramar algunas lágrimas por el tierno mensaje de Génesis. “Estoy orgullosa de ti. Soy muy reservada, no me gusta mucho la tv, pero por ella estoy aquí porque la amo, ella es todo para mí y eres la razón de mi vida. Te amo”, le dijo.

La cantante señaló que su hija está próxima a terminar sus estudios en educación. “Hija de mi Percy, el gran amor de mi vida. Él se fue cuando ella tenía un año. Ahora tiene 23 años y le falta muy poco para recibirse como profesora de niños con necesidades especiales”, dijo Lucía con mucho orgullo.

