Eminem, Florence and The Machine, Jack Ü, Mumford & Sons y Noel Gallagher’s son los principales artistas que se presentarán en el festival de música Lollapalooza que se realizará en Chile, Argentina y Brasil en marzo de 2016.

[¿El adiós a los 'selfie sticks'?: Coachella y Lollapalooza prohiben su uso]

Este martes se revelaron en las redes sociales de los 3 festivales la lista completa de artistas.

El 'line up' tiene más propuestas internacionales como Marina and The Diamonds, Odesza, Twenty One Pilots, Halsey, Bad Religion, Jungle, Eagles of Death Metal, Albert Hammond Jr, Ghost, Walk the Moon, Flosstradamus, RL Grime, Zeds Dead, A-Trak, Duke Dumont, The Joy Formidable, Seeed, Gramatik, Vintage Trouble, Matthew Koma, Stone Giant y Jack Novak.

[Lollapalooza 2015: Jack White la rompió en Chile]

El festival en Chile será el 19 y 20 marzo y se realizará en el Parque O'Higgins.

En Argentina será el 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

En Brasil el evento se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo en el Autódromo de Interlagos.

Las entradas para los 3 festivales de Lollapalooza ya están a la venta en sus respectivas páginas web.