Durante la ceremonia de incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa de la Lengua, se produjeron algunas polémicas con relación a la presencia de Patricia Llosa, su exesposa, en primera fila, después de la separación del escritor peruano con Isabel Preysler. Álvaro Vargas Llosa se pronunció de manera concluyente afirmando que ‘nadie merecía más ese lugar que su madre’ pues es la mujer de la vida de su padre. Y así crecen los rumores de una posible reconciliación.

Se recuerda que allá por el 2010 cuando Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura dedicó unas sentidas palabras para la madre de sus hijos. El escritor dijo le debe mucho a ella, pues “sin ella su vida se hubiese disuelto hace tiempo en un torbellino caótico”. Ahora, 13 años después, decidió que lo acompañe en otro reconocimiento a su trayectoria.

Pronunciamiento del hijo de Vargas Llosa en Twitter.

En aquel momento, Vargas Llosa acuñó una frase que quedó para la posteridad: “Patricia es tan generosa que cuando me riñe me hace el mejor de los elogios, pues me dice que para lo único que sirvo es para escribir”. El Nobel no se alejó del todo de su exesposa, razón por la cual se siguen frecuentando.

Ni Mario Vargas Llosa ni Patricia Llosa se han pronunciado hasta la fecha sobre los rumores de una posible reconciliación, los cuales aumentaron considerablemente en las últimas horas. Sin embargo, es innegable la gratitud y el afecto que guarda el escritor con la madre de sus hijos.

