No la pasa. Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza luego de deslizar que bebe alcohol antes de su programa. La ‘Urraca’ pidió pruebas, pues no permitirá que la conductora de ‘América hoy’ dañe su credibilidad; sin embargo, dejó en claro que ella no se pelea con los “payasos del circo”.

La popular ‘Rulitos’ fue abordada por reporteros y no dudó es cuestionar a la conductora de ‘Magaly Tv: la firme’. “A la mezquina. Lo más probable es que haya estado bien sazonada, ya sabemos que antes de su programa le mete su ayudín, su licor, su traguito. Se atreve de decir cosas como que fomentan la infidelidad, cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad. Que alguien tan tóxica, tan egoísta, tan bagre salga a decir lo que tenga decir, la verdad yo me río”, dijo Barboza.

Ante ello, Magaly muy molesta le pidió a Barboza tener pruebas de lo que está diciendo, pues ella tiene “una reputación que cuidar”.

“Esa es la persona que dice jamás acá atentamos contra el honor de una mujer. O sea, yo no tengo honor, tengo honor, prestigio, credibilidad y una reputación que cuidar. Sin embargo, como ella es una más de las que me atacan en este medio, no tiene la mínima idea de lo que está diciendo, habla por hablar y de verdad nadie les toma en cuenta”, explicó la ‘Urraca’.

Incluso, la ‘Urraca’ resaltó que la conductora de ‘América hoy’ “deja entrever, para tirarme todo su vomito, eso de ella está sazonada, ayudin qué quiere decir con eso”, mencionó.

“No habla de las personas que usan narcóticos, drogas para desenvolverse en la vida. A mí me podrán decir de todo, pero yo creo que esas cosas tienen que probarlas. No vas a ir queriendo arruinar la credibilidad que he construido a lo largo de mis 25 años, con sus frases así”, agregó.

Magaly aseguró que no permitirá que Janet Barboza dañe su credibilidad; sin embargo, dejó en claro que ella no se pelea con los “payasos del circo”.

“Pero ella no tiene credibilidad, en la boca de una bataclana estas cosas no son ciertas. Como les digo, además yo me peleo con su jefa no me peleo con los payasos del circo. Ahora (he mostrado sus declaraciones )se lo he puesto porque me da risa”, finalizó.

