Jean Paul Santa María se cansó de las amenazas de Angie Jibaja sobre demandar a su esposa, Romina Gachoy, por hablar de los dos hijos que ella y el cantante tienen. No solo arremetió contra ella diciendo que es Romina quien cuida de los menores, sino que le recordó que tiene una orden judicial que le prohíbe opinar sobre ellos.

El integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ comenzó aclarando que su esposa Romina tiene total libertad de expresarse sobre los niños: ”mi esposa y madre de mis hijos puede hablar de ellos cada vez que lo crea conveniente con total libertad, y cuenta con todo mi apoyo y respaldo, sobre todo porque es su madre. Es ella quien cría, ama, cuida y vela por la estabilidad de mis hijos”, dijo a Trome.

Asimismo, pidió a ‘La chica de los tatuajes’ que se mantenga callada para evitar mayores conflictos: “la que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí es esta señora, que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen y además es ella la que no puede hablar de mis hijos, tiene una prohibición por orden del juez. Así que mejor respete la ley y no sea desubicada”, remarcó.

¿Por qué Angie señaló que tomaría acciones contra Romina?

Como se recuerda, hace unas semanas Romina y Jean Paul hicieron pública su separación y, pese a que no se sabe su situación exacta, el abogado de Angie Jibaja adelantó que podrían iniciar algún proceso para tener la custodia de sus hijos. Esto se conoció a raíz de que Angie volvió al Perú desde Chile y acudió al Ministerio Público.

Al respecto, la uruguaya salió a hablar sobre Jibaja y aclaró que ella estaba aquí por una denuncia psicológica que se le interpuso por hablar de sus hijos con Jean Paul, cuando no puede hacerlo. Para Romina, todo lo demás era “puro show”.

Esto no le gustó para nada a Angie, quien de inmediato sacó un comunicado público en el que indicó que tomaría acciones legales contra Romina por hablar sobre ella y sus hijos.





