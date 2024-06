El fútbol es amores y millones, sobre todo, entre las selecciones mejor cotizadas de toda la Eurocopa (¿y del mundo?). Juntas, las cinco primeras suman medio billón de “goles”. Conoce aquí las cifras.





5. Alemania (€ 831 millones)

Wirtz es el mejor cotizado de Alemania con 131 millones de euros (Foto: AFP).

El anfitrión de la decimoséptima edición de la UEFA Copa de Europa, o —simplemente— de la Euro 2024, Alemania, es el quinto representativo patrio más cotizado de las 24 selecciones participantes de este campeonato.

Mientras el estratega teutón, Julian Nagelsmann, iba llamando uno por uno a sus 26 convocados, su Federación iba sumando y sumando: “Florian Wirtz”, plin, 131 millones de euros; “Jamal Musiala”, plin, 120; “Sané y Havertz”, plin, plin, 70 y 70; y así.

Los cuatro veces campeones de mundo vienen recuperando su fútbol tras haber derrotado a galos y neerlandeses en sus últimos amistosos y a los escoceses en su debut europeo, pero no solo eso. También están recuperando su status en el mercado.





4. España (€ 966 millones)

Rodri es el mejor cotizado de España con 120 millones de euros (Foto: AFP).

Lejos de su mejor versión, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, pero, luego de golear a Croacia en su estreno en la Eurocopa 2024, la Selección de España sigue estando entre las más ranqueadas del Viejo Continente y esto es gracias a sus figuras más jóvenes.

Jóvenes, pero con presente. Por ejemplo, el futbolista más cotizado de esta nueva roja es Rodri, el Citizen de Pep Guardiola, al que, para cambiar de equipo, tendrían que pagar 120 millones de euros desde su nuevo destino, 30 más que el dieciseisañero culé Yamal, el segundo que cuesta más.

Otro que también aumenta el peso de esta plantilla es Pedri, el blaugrana de “apenas” 21 años, marca 80 kilos en la balanza, 16 veces más que el veterano de mil batallas Joselu, el héroe que le dio el pase a la final de la Champions a los merengues con un gran doblete.





3. Portugal (€ 1,050 millones)

Leão es el mejor cotizado de Portugal con 90 millones de euros (Foto: AFP).

La Selección de Portugal es la primera de esta lista en sobrepasar los mil millones de euros y no, esta vez no. El motivo no es Cristiano Ronaldo. O, al menos, no el principal. Futbolísticamente, ‘CR7′ es el más importante de este plantel, pero “económicamente” no.

El Comandante, con 39 años y, tal vez, jugando sus últimos partidos oficiales, está cotizado en “apenas” 15 millones de euros y, de los 26 llamados para la Euro 2024, él es uno de los más “baratos”, pero no tanto como su contemporáneo Pepe, que cuesta 30 veces menos.

Ambos están lejos, pero muy lejos, de, por ejemplo, Rafael Leão con sus 90 kilos de peso, Rubén Días con sus 80 millones de euros o los 70k de Bruno Fernandes y Bernardo Silva; o, si queremos ahondar, lejos de sus 12 jugadores cotizados en más de 50 millones cada uno.





2. Francia (€ 1,230 millones)

Mbappé es el mejor cotizado de Francia con 180 millones de euros (Foto: AFP).

Los 180 k en los que está valorizado el fichaje de Kylian Mbappé, reciente contratación —a coste cero— del Real Madrid, posicionan a la Selección de Francia, vigente subcampeona del mundo, como la segunda mejor cotizada de todo el Viejo Continente.

Pero no solo es el popular ‘Donatello’ quien le da peso al plantel galo, sino también sus nuevos compañeros en el conjunto merengue, pues la carta pase de Tchouaméni y la de Camavinga cuestan 100 millones de euros cada una; y también los 80 del central del Arsenal, Saliba.

Y así podríamos seguir sumando y sumando hasta llegar a los más “baratos” o menos caros, como quieran llamarlo. Ahí, justo en el último lugar (o en el primero), se encuentran dos héroes del último título mundial galo: Kanté con 8 millones y Giroud con “apenas” 3.





1. Inglaterra (€ 1,520 millones)

Bellingham es el mejor cotizado de Inglaterra con €180 millones (Foto: AFP).

Los últimos serán los primeros. Inglaterra perdió ante Francia en los cuartos de final de Qatar, pero la apabulló en el ranking de los más cotizados de la Euro 2024. Y no por poco. Los ‘Leones’ les ganaron a los galos por más de 200 millones. Sin duda, son los más caros.

Y la “culpa” la tienen, principalmente, los Bellingham, los Foden, los Saka, los Rice y los Kane, en ese acaudalado orden. Entre ellos cinco, se acumulan casi 700 millones de euros, cerquísima de la mitad del valor total de los 26 convocados de Gareth Southgate.

El del Real Madrid pesa 180 k, lo mismo que Mbappé, su nuevo compañero de equipo; el del Manchester City “solamente” 150, 10 y 30k más que el delantero y el volante del Arsenal, respectivamente; cierra el top 5 el goleador del Bayern con 100 “milloncitos”.





